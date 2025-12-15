Рейтинг@Mail.ru
США перебрасывают вооружение к Венесуэле для нанесения ударов, пишет WSJ
17:43 15.12.2025 (обновлено: 18:55 15.12.2025)
США перебрасывают вооружение к Венесуэле для нанесения ударов, пишет WSJ
Соединенные Штаты готовятся к нанесению точечных ударов по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
дональд трамп
николас мадуро
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро
WSJ: США перебрасывают вооружение к Венесуэле для нанесения точечных ударов

Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся к нанесению точечных ударов по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal.
«
"Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
По данным издания, в Пуэрто-Рико идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолетов Sikorsky HH-60W и самолетов Lockheed HC-130J, предназначенных для проведения спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканcкую Республику перебросили американские самолеты-заправщики, предназначенные для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.
Как отмечают военные аналитики, опрошенные WSJ, передислокация техники свидетельствует о намерении Вашингтона проводить боевые операции. Если Штаты пойдут на эскалацию, наиболее вероятный сценарий — точечные авиаудары по наземным целям. Она может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это нужно, чтобы лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. Такие действия уже могут предприниматься для подготовки поля боя, подчеркивается в статье.
Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складскими зданиями развернули зенитные орудия. Кроме того, по его словам, за последние две недели отменили более 80 процентов рейсов.

Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. Каракас счел это заявление угрозой применения силы и потребовал от Вашингтона уважать воздушное пространство страны.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
25 октября, 01:34
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
