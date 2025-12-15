Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы

"Мы почти столкнулись здесь. Они пролетели прямо по нашему пути... У них не включен транспондер, это возмутительно... Прямо перед нами, в пределах пяти миль (около 8 километров - ред.), может быть, двух или трех миль, самолет-заправщик ВВС США, и он был на нашей высоте. Мы были вынуждены прекратить набор высоты", - сообщил пилот.