Рейтинг@Mail.ru
Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 15.12.2025 (обновлено: 05:28 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/venesuela-2062029229.html
Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы
Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы - РИА Новости, 15.12.2025
Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы
Самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США с выключенным транспондером в небе над Венесуэлой, сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:25:00+03:00
2025-12-15T05:28:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
кюрасао
николас мадуро
ввс сша
jetblue
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26940/24/269402424_34:0:606:322_1920x0_80_0_0_d9eaa57be02feac00042122ab8dbaaa0.jpg
https://ria.ru/20251212/samolety-2061772425.html
https://ria.ru/20251123/venesuela-2056872859.html
венесуэла
сша
кюрасао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26940/24/269402424_105:0:534:322_1920x0_80_0_0_a3e95359004ba018f682369f876dece3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, кюрасао, николас мадуро, ввс сша, jetblue, nbc
В мире, Венесуэла, США, Кюрасао, Николас Мадуро, ВВС США, JetBlue, NBC
Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы

JetBlue едва избежал столкновения с заправщиком ВВС США в небе возле Венесуэлы

© Flickr / SynchronizerAirbus A320 компании JetBlue
Airbus A320 компании JetBlue - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / Synchronizer
Airbus A320 компании JetBlue. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США с выключенным транспондером в небе над Венесуэлой, сообщает телеканал CNN.
"Самолет JetBlue около Венесуэлы избежал столкновения в воздухе с самолетом ВВС США", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы
12 декабря, 23:20
Как следует из записи разговора пилота с диспетчерами, в пятницу самолет американской авиакомпании вылетел из аэропорта Кюрасао вблизи берегов Венесуэлы, направляясь в Нью-Йорк.
"Мы почти столкнулись здесь. Они пролетели прямо по нашему пути... У них не включен транспондер, это возмутительно... Прямо перед нами, в пределах пяти миль (около 8 километров - ред.), может быть, двух или трех миль, самолет-заправщик ВВС США, и он был на нашей высоте. Мы были вынуждены прекратить набор высоты", - сообщил пилот.
По его словам, самолет ВВС направился в сторону воздушного пространства Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
23 ноября, 02:47
 
В миреВенесуэлаСШАКюрасаоНиколас МадуроВВС СШАJetBlueNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала