Самолет JetBlue едва не столкнулся с самолетом ВВС США возле Венесуэлы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США с выключенным транспондером в небе над Венесуэлой, сообщает телеканал CNN.
12 декабря, 23:20
"Мы почти столкнулись здесь. Они пролетели прямо по нашему пути... У них не включен транспондер, это возмутительно... Прямо перед нами, в пределах пяти миль (около 8 километров - ред.), может быть, двух или трех миль, самолет-заправщик ВВС США, и он был на нашей высоте. Мы были вынуждены прекратить набор высоты", - сообщил пилот.
По его словам, самолет ВВС направился в сторону воздушного пространства Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.