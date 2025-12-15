Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы предложил странам-участницам АЛБА комбинированную стратегию реагирования на текущие вызовы, основанную на "едином и длительном сопротивлении народов" альянса, а также на последовательной политике совместного строительства и развития общей, кооперативной экономики взаимной выгоды.

По его словам, такая линия направлена на укрепление региональной социальной модели, основанной на идеях латиноамериканских освободителей и гарантиях прав на образование, здравоохранение и социальную защиту. Мадуро подчеркнул, что АЛБА должна стать примером защиты международного права и региональной стабильности в условиях, которые он охарактеризовал как "период усиления империалистических злоупотреблений".