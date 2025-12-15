Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/venesuela-2062022066.html
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро - РИА Новости, 15.12.2025
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро
Венесуэла скорректировала и укрепила оборонную стратегию в условиях агрессивных действий и давления, заявил президент республики Николас Мадуро. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:40:00+03:00
2025-12-15T02:40:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_33dd19a6eee4f1adcfacd55f8d5572ea.jpg
https://ria.ru/20251213/smi-2061792622.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041220559.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c3862b162a782d3d874277bcb1b0599f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро

Мадуро: Венесуэла скорректировала оборонную стратегию в условиях агрессии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла скорректировала и укрепила оборонную стратегию в условиях агрессивных действий и давления, заявил президент республики Николас Мадуро.
"Мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны, унаследованное от наших предков, от великого вождя Гуайкайпуро и карибского индейского сопротивления", - сказал Мадуро, выступая на XXV саммите глав государств и правительств Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА).
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы
13 декабря, 05:27
Глава государства отметил, что в последние недели Венесуэла столкнулась с серией агрессивных действий, включая военные угрозы, а также захват и удержание судна с венесуэльской нефтью, что, по его оценке, означает "полный разрыв правовых и дипломатических путей" в регионе. В этой связи, подчеркнул Мадуро, Каракас был вынужден адаптировать подходы к обеспечению национальной безопасности.
Президент Венесуэлы предложил странам-участницам АЛБА комбинированную стратегию реагирования на текущие вызовы, основанную на "едином и длительном сопротивлении народов" альянса, а также на последовательной политике совместного строительства и развития общей, кооперативной экономики взаимной выгоды.
По его словам, такая линия направлена на укрепление региональной социальной модели, основанной на идеях латиноамериканских освободителей и гарантиях прав на образование, здравоохранение и социальную защиту. Мадуро подчеркнул, что АЛБА должна стать примером защиты международного права и региональной стабильности в условиях, которые он охарактеризовал как "период усиления империалистических злоупотреблений".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Мадуро объявил о запуске операции по обеспечению обороны страны
11 сентября, 15:23
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала