В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В американской столице городе Вашингтон появится своя триумфальная арка, которая превзойдет все подобные объекты в мире, пообещал президент США Дональд Трамп.
"(Вашингтон - ред.) является единственным в мире крупным городом, в котором нет триумфальной арки. Вы знаете, что? Эта арка превзойдет все остальные", - заявил американский лидер на мероприятии в Белом доме.
По словам Трампа, строительство арки ведется на противоположной от мемориала президенту США Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.
"Это нечто настолько особенное, что будет похоже на то, что есть в Париже, но, честно говоря, превосходит парижский вариант во всех отношениях", - выразил уверенность президент США.
В октябре глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули сообщила, что триумфальная арка появится в Вашингтоне по предложению Трампа к 250-летию страны и будет стоять между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Линкольну.
