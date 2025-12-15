Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп - РИА Новости, 15.12.2025
06:38 15.12.2025
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп - РИА Новости, 15.12.2025
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп
В американской столице городе Вашингтон появится своя триумфальная арка, которая превзойдет все подобные объекты в мире, пообещал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
париж
дональд трамп
авраам линкольн
сша
вашингтон (штат)
париж
в мире, сша, вашингтон (штат), париж, дональд трамп, авраам линкольн
В мире, США, Вашингтон (штат), Париж, Дональд Трамп, Авраам Линкольн
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп

Триумфальная арка в Вашингтоне превзойдет все остальные

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В американской столице городе Вашингтон появится своя триумфальная арка, которая превзойдет все подобные объекты в мире, пообещал президент США Дональд Трамп.
"(Вашингтон - ред.) является единственным в мире крупным городом, в котором нет триумфальной арки. Вы знаете, что? Эта арка превзойдет все остальные", - заявил американский лидер на мероприятии в Белом доме.
30 августа, 23:53
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
30 августа, 23:53
По словам Трампа, строительство арки ведется на противоположной от мемориала президенту США Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.
"Это нечто настолько особенное, что будет похоже на то, что есть в Париже, но, честно говоря, превосходит парижский вариант во всех отношениях", - выразил уверенность президент США.
В октябре глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули сообщила, что триумфальная арка появится в Вашингтоне по предложению Трампа к 250-летию страны и будет стоять между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Линкольну.
29 сентября, 09:53
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября, 09:53
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПарижДональд ТрампАвраам Линкольн
 
 
