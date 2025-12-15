В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В американской столице городе Вашингтон появится своя триумфальная арка, которая превзойдет все подобные объекты в мире, пообещал президент США Дональд Трамп.

В октябре глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули сообщила, что триумфальная арка появится в Вашингтоне по предложению Трампа к 250-летию страны и будет стоять между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Линкольну.