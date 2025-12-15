Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В комитете по надзору конгресса США обвинили главу полиции столичного округа Колумбия Памелу Смит в манипулировании статистикой с целью искусственного занижения уровня преступности, следует из доклада в распоряжении РИА Новости.

"Свидетельства командиров подтвердили опасения по поводу предполагаемых манипуляций со статистикой преступности. Фактически, командиры заявили комитету, что во многих случаях на них оказывалось давление, и им даже давались прямые указания понижать классификацию преступлений до менее тяжких правонарушений таким образом, чтобы эти правонарушения не включались в отчет о преступности, представляемый общественности", - говорится в докладе.