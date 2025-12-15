https://ria.ru/20251215/vashington-2062031249.html
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой
15.12.2025
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В комитете по надзору конгресса США обвинили главу полиции столичного округа Колумбия Памелу Смит в манипулировании статистикой с целью искусственного занижения
2025-12-15T05:55:00+03:00
2025-12-15T05:55:00+03:00
2025-12-15T05:55:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В комитете по надзору конгресса США обвинили главу полиции столичного округа Колумбия Памелу Смит в манипулировании статистикой с целью искусственного занижения уровня преступности, следует из доклада в распоряжении РИА Новости.
"Свидетельства командиров подтвердили опасения по поводу предполагаемых манипуляций со статистикой преступности. Фактически, командиры заявили комитету, что во многих случаях на них оказывалось давление, и им даже давались прямые указания понижать классификацию преступлений до менее тяжких правонарушений таким образом, чтобы эти правонарушения не включались в отчет о преступности, представляемый общественности", - говорится в докладе.
Вместе с тем комитет конгресса будет продолжать расследование, в то время как Смит ранее сообщила, что 31 декабря сложит свои полномочия.
В августе президент США Дональд Трамп
объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне
. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.