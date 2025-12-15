Рейтинг@Mail.ru
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой - РИА Новости, 15.12.2025
05:55 15.12.2025
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой - РИА Новости, 15.12.2025
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой
В комитете по надзору конгресса США обвинили главу полиции столичного округа Колумбия Памелу Смит в манипулировании статистикой с целью искусственного занижения РИА Новости, 15.12.2025
Главу полиции Вашингтона обвинили в манипуляции статистикой

РИА Новости: главу полиции Вашингтона обвинили в занижении данных о преступности

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. В комитете по надзору конгресса США обвинили главу полиции столичного округа Колумбия Памелу Смит в манипулировании статистикой с целью искусственного занижения уровня преступности, следует из доклада в распоряжении РИА Новости.
"Свидетельства командиров подтвердили опасения по поводу предполагаемых манипуляций со статистикой преступности. Фактически, командиры заявили комитету, что во многих случаях на них оказывалось давление, и им даже давались прямые указания понижать классификацию преступлений до менее тяжких правонарушений таким образом, чтобы эти правонарушения не включались в отчет о преступности, представляемый общественности", - говорится в докладе.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
5 декабря, 00:17
Вместе с тем комитет конгресса будет продолжать расследование, в то время как Смит ранее сообщила, что 31 декабря сложит свои полномочия.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город
12 августа, 01:13
 
