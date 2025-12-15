Рейтинг@Mail.ru
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2025
12:52 15.12.2025 (обновлено: 12:57 15.12.2025)
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2025
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Москва ожидает, что США представят ей видение мирного урегулирования на Украине после обсуждений с европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.12.2025
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков

Песков: Россия ждет от США видения мира на Украине после обсуждения в Берлине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва ожидает, что США представят ей видение мирного урегулирования на Украине после обсуждений с европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
"Вот уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о переговорах в Берлине и том, обсуждает ли команда Уиткоффа с Москвой какие-либо нюансы или положения по мере их обсуждения с Киевом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине, заявил Песков
