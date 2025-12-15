https://ria.ru/20251215/uregulirovanie-2062114001.html
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Москва ожидает, что США представят ей видение мирного урегулирования на Украине после обсуждений с европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:52:00+03:00
2025-12-15T12:52:00+03:00
2025-12-15T12:57:00+03:00
москва
сша
европа
мирный план сша по украине
стив уиткофф
дмитрий песков
джаред кушнер
берлин (город)
Москва, США, Европа, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Джаред Кушнер, Берлин (город)
Москва ждет от США видения мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Песков: Россия ждет от США видения мира на Украине после обсуждения в Берлине