Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
02:17 15.12.2025
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
Брауновский университет в США отменил все оставшиеся на осенний семестр 2025 года экзамены после произошедшей в субботу стрельбы в кампусе, унесшей жизни двоих... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
провиденс
сша
висконсин
брауновский университет
в мире, провиденс, сша, висконсин, брауновский университет
В мире, Провиденс, США, Висконсин, Брауновский университет
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы

Брауновский университет отменил все экзамены после стрельбы в кампусе

© Фото : Ad MeskensКампус Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд
Кампус Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Ad Meskens
Кампус Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Брауновский университет в США отменил все оставшиеся на осенний семестр 2025 года экзамены после произошедшей в субботу стрельбы в кампусе, унесшей жизни двоих студентов, сообщил проректор Фрэнсис Дж. Дойл III.
Мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами.
"После серьезных дискуссий с академическим и профессорско-преподавательским руководством со всего кампуса мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены по курсам осеннего семестра 2025 года во всех школах, за исключением Медицинской школы Уоррена Альперта и программы IE Brown Executive MBA в Школе профессиональных исследований (SPS)," - говорится в заявлении ректора.
В заявлении говорится, что студенты могут получить итоговую оценку по результатам уже сданных работ, вместо того чтобы сдавать экзамен.
В то же время издание CNN, ссылаясь на источники, сообщило, что в гостиничном номере подозреваемого в стрельбе были найдены револьвер и небольшой пистолет Glock с лазерным прицелом.
Ранее полиция американского города Провиденс задержала человека, который, по предварительным данным, приехал из Висконсина с намерением устроить стрельбу в университете. Ему 24 года, и он не является студентом этого учебного заведения.
В миреПровиденсСШАВисконсинБрауновский университет
 
 
