Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Брауновский университет в США отменил все оставшиеся на осенний семестр 2025 года экзамены после произошедшей в субботу стрельбы в кампусе, унесшей жизни двоих студентов, сообщил проректор Фрэнсис Дж. Дойл III.

Мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами.

"После серьезных дискуссий с академическим и профессорско-преподавательским руководством со всего кампуса мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены по курсам осеннего семестра 2025 года во всех школах, за исключением Медицинской школы Уоррена Альперта и программы IE Brown Executive MBA в Школе профессиональных исследований (SPS)," - говорится в заявлении ректора.

В заявлении говорится, что студенты могут получить итоговую оценку по результатам уже сданных работ, вместо того чтобы сдавать экзамен.

В то же время издание CNN, ссылаясь на источники, сообщило, что в гостиничном номере подозреваемого в стрельбе были найдены револьвер и небольшой пистолет Glock с лазерным прицелом.