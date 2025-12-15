https://ria.ru/20251215/universitet-2062020931.html
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы - РИА Новости, 15.12.2025
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
Брауновский университет в США отменил все оставшиеся на осенний семестр 2025 года экзамены после произошедшей в субботу стрельбы в кампусе, унесшей жизни двоих...
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Брауновский университет в США отменил все оставшиеся на осенний семестр 2025 года экзамены после произошедшей в субботу стрельбы в кампусе, унесшей жизни двоих студентов, сообщил проректор Фрэнсис Дж. Дойл III.
Мэр города Провиденс
Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами.
"После серьезных дискуссий с академическим и профессорско-преподавательским руководством со всего кампуса мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены по курсам осеннего семестра 2025 года во всех школах, за исключением Медицинской школы Уоррена Альперта и программы IE Brown Executive MBA в Школе профессиональных исследований (SPS)," - говорится в заявлении ректора.
В заявлении говорится, что студенты могут получить итоговую оценку по результатам уже сданных работ, вместо того чтобы сдавать экзамен.
В то же время издание CNN, ссылаясь на источники, сообщило, что в гостиничном номере подозреваемого в стрельбе были найдены револьвер и небольшой пистолет Glock с лазерным прицелом.
Ранее полиция американского города Провиденс задержала человека, который, по предварительным данным, приехал из Висконсина
с намерением устроить стрельбу в университете. Ему 24 года, и он не является студентом этого учебного заведения.