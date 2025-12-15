Рейтинг@Mail.ru
Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062176666.html
Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы
Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы - РИА Новости, 15.12.2025
Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы
Украина сосредоточилась на поиске в Европе оборудования для поддержания работы находящейся в плачевном состоянии энергосистемы, заявил гендиректор украинского... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:39:00+03:00
2025-12-15T16:39:00+03:00
в мире
украина
европа
светлана гринчук
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001438868_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_da03f2ee40e9a0ed201be381ce54b49a.jpg
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062144042.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001438868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_087bd6ee5d625eb816387c364d4bd353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, светлана гринчук, дтэк
В мире, Украина, Европа, Светлана Гринчук, ДТЭК
Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы

ДТЭК: Украина ищет в Европе оборудование для поддержания работы энергосистемы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина сосредоточилась на поиске в Европе оборудования для поддержания работы находящейся в плачевном состоянии энергосистемы, заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.
В интервью изданию Washington Post Тимченко сообщил, что чинить украинскую энергосеть становится все сложнее, Украина лишилась значительной доли мощностей.
«

"Основное внимание сейчас уделяется поиску в разных частях Европы замещающего оборудования, которое мы можем быстро доставить на Украину. Самые важные элементы - это трансформаторы и газовые компрессоры", - отметил он.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Последствия удара по электростанции ДТЭК - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
14:42
 
В миреУкраинаЕвропаСветлана ГринчукДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала