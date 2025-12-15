Украина ищет в Европе оборудование для поддержания энергосистемы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина сосредоточилась на поиске в Европе оборудования для поддержания работы находящейся в плачевном состоянии энергосистемы, заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.
В интервью изданию Washington Post Тимченко сообщил, что чинить украинскую энергосеть становится все сложнее, Украина лишилась значительной доли мощностей.
«
"Основное внимание сейчас уделяется поиску в разных частях Европы замещающего оборудования, которое мы можем быстро доставить на Украину. Самые важные элементы - это трансформаторы и газовые компрессоры", - отметил он.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.