Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062160195.html
Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ
Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ
Обвиняемая в подстрекательстве к даче взятки депутат Верховной рады Анна Скороход после ареста ее телефона и планшета заявила, что ей нечего скрывать и она... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T15:37:00+03:00
в мире
украина
анна скороход
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285665_0:180:867:667_1920x0_80_0_0_aad32c63f978e2921dbf6047f7818c41.jpg
https://ria.ru/20251215/skorohod-2062036183.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285665_0:99:867:749_1920x0_80_0_0_3d083a84aab39187d14853b31110b5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, анна скороход, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Анна Скороход, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ

Обвиняемая в коррупции депутат Рады Скороход хочет обратиться в ЕС и сенат США

© Фото : Верховна Рада УкраїниДепутат Верховной Рады Украины Анна Скороход
Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Верховна Рада України
Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Обвиняемая в подстрекательстве к даче взятки депутат Верховной рады Анна Скороход после ареста ее телефона и планшета заявила, что ей нечего скрывать и она будет обращаться в ЕС, конгресс и сенат США, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В ВАКС (Высшем антикоррупционном суде – ред.) рассмотрели ходатайство об аресте имущества Скороход… Суд арестовал два телефона и планшет, изъятые во время обыска. Депутат заявила, что "ей нечего скрывать" и что она будет обращаться " в сенат и конгресс США, и в Европейский союз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал уточнил, что заседание суда по просьбе детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проходило в закрытом режиме.
Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.
Обыски у Анны Скороход - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
За депутата Рады Скороход внесли залог
07:32
 
В миреУкраинаАнна СкороходНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала