Обвиняемая в коррупции депутат Рады намерена обратиться в ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Обвиняемая в подстрекательстве к даче взятки депутат Верховной рады Анна Скороход после ареста ее телефона и планшета заявила, что ей нечего скрывать и она будет обращаться в ЕС, конгресс и сенат США, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В ВАКС (Высшем антикоррупционном суде – ред.) рассмотрели ходатайство об аресте имущества Скороход… Суд арестовал два телефона и планшет, изъятые во время обыска. Депутат заявила, что "ей нечего скрывать" и что она будет обращаться " в сенат и конгресс США, и в Европейский союз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал уточнил, что заседание суда по просьбе детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проходило в закрытом режиме.
Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.