Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинская энергосистема стоит на пороге коллапса, пишет Украинская энергосистема стоит на пороге коллапса, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что выйти из строя могут системы передачи электроэнергии, связывающие украинские регионы.

« "Мы если не на грани полного блэкаута на востоке страны, то очень близки к этому", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

По данным Washington Post, жители Киева проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук называла ситуацию очень сложной.

В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине второй год подряд остается "график отключения света".