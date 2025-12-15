Рейтинг@Mail.ru
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
14:42 15.12.2025 (обновлено: 15:57 15.12.2025)
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
Украинская энергосистема стоит на пороге коллапса, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, украина, светлана гринчук
В мире, Украина, Светлана Гринчук
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP

Последствия удара по электростанции ДТЭК
Последствия удара по электростанции ДТЭК - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Последствия удара по электростанции ДТЭК. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинская энергосистема стоит на пороге коллапса, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что выйти из строя могут системы передачи электроэнергии, связывающие украинские регионы.
«
"Мы если не на грани полного блэкаута на востоке страны, то очень близки к этому", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
По данным Washington Post, жители Киева проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук называла ситуацию очень сложной.
В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине второй год подряд остается "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам энергетики, связанным с украинской военной промышленностью. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
