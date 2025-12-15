https://ria.ru/20251215/ukraina-2062143412.html
ТЦК угрожают волонтеру убийством за сообщения о смерти мобилизованного
ТЦК угрожают волонтеру убийством за сообщения о смерти мобилизованного - РИА Новости, 15.12.2025
ТЦК угрожают волонтеру убийством за сообщения о смерти мобилизованного
Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины угрожают волонтеру, которая опубликовала информацию о смерти мобилизованного...
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники областного военкомата Закарпатской области на западе Украины угрожают волонтеру, которая опубликовала информацию о смерти мобилизованного многодетного отца, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине
в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши.
"Закарпатская волонтер заявляет, что областной ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) угрожает ей и ее семье убийством из-за сообщения о смерти... мобилизованного Вячеслава Бека, инсулинозависимого отца троих детей. Власта Рейпаши пишет, что давление начали оказывать на ее мужа - ветерана-добровольца, по ранению переведенного в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам Рейпаши, ее супруга к себе вызвал первый заместитель Закарпатского областного военкомата Денис Волошин и потребовал, чтобы супруга удалила сообщение о смерти мобилизованного. Также Волошин угрожал мужу Рейпаши, что "он со своей женой будет жить, но недолго". "Мужу стало плохо, его доставляли в больницу, но руководство распорядилось о переводе в 29-ю тяжелую механизированную бригаду. После… трех недель в больнице его обвинили в самовольном оставлении части", - подчеркнули в издании, ссылаясь на слова волонтера.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.