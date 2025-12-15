Рейтинг@Mail.ru
Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитарности - РИА Новости, 15.12.2025
13:25 15.12.2025
Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитарности
Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитарности - РИА Новости, 15.12.2025
Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитарности
Член партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в авторитаризме и потребовала... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
ирина геращенко
петр порошенко
европейская солидарность
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, ирина геращенко, петр порошенко, европейская солидарность, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича
Партия Порошенко* обвинила Зеленского в авторитарности

Член партии Порошенко Геращенко обвинила Зеленского в авторитарности

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Член партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в авторитаризме и потребовала встречи с ним для объяснений по якобы подготовке к выборам.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники ранее в понедельник сообщало, что Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения, но причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности.
"Из СМИ украинский парламент узнает, что Зеленский приказал разработать закон "О выборах" во время военного положения. Ситуация безумная со всех сторон. Парламент, который добровольно согласился почти 7 лет назад на полное уничтожение субъектности. Зеленский, который "приказывает законодательному органу", не скрывая авторитарные замашки. Полностью игнорирует диалог, избегает коммуникаций с парламентом, а с обществом сейчас общается через чат WhatsApp с избранными журналистами… "Европейская солидарность" требует немедленной встречи с Зеленским и информации о ходе мирных переговоров и достигнутых договоренностях", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она заявила, что на фоне всех заявлений Зеленского выборы в 2019 году по факту могут стать последними демократическими на Украине. "Мы ждем от спикера (Рады Руслана – ред.) Стефанчука и его заместителей и руководства слуг (партия "Слуга народа" - ред.) полной информации о тех разговорах, которые, по словам Зеленского, за спиной всего остального парламента ведутся в офисе Зеленского по закону "О выборах", - добавила Геращенко.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дело Миндича
 
 
