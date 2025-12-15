Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новые подробности переговоров Украины и США
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 15.12.2025 (обновлено: 13:04 15.12.2025)
СМИ раскрыли новые подробности переговоров Украины и США
Украина утверждает, что якобы готова пойти на проведение выборов и отказ от вступления в НАТО, пишет Bild. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, украина, киев, донбасс, нато, мирный план сша по украине, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донбасс, НАТО, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
Bild: Украина заявила о готовности к выборам и отказу от вступления в НАТО

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина утверждает, что якобы готова пойти на проведение выборов и отказ от вступления в НАТО, пишет Bild.

При этом ранее днем "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на источники в киевской власти, что Зеленский не собирается организовывать голосование, а сказал о нем исключительно из-за давления американского президента Дональда Трампа.

Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
08:29
"Оба пункта Украина готова была бы принять при определенных обстоятельствах", — говорится в публикации.

Так же, Киев якобы согласен также пойти на "заморозку" нынешней линии соприкосновения, однако отказывается вывести свои войска со всей территории Донбасса, отмечается в статье.

Накануне в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского.

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
СМИ раскрыли, что вчера произошло на переговорах Зеленского с Уиткоффом
09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонбассНАТОМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
