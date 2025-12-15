СМИ раскрыли новые подробности переговоров Украины и США

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина утверждает, что якобы готова пойти на проведение выборов и отказ от вступления в НАТО, пишет Bild.
При этом ранее днем "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на источники в киевской власти, что Зеленский не собирается организовывать голосование, а сказал о нем исключительно из-за давления американского президента Дональда Трампа.
"Оба пункта Украина готова была бы принять при определенных обстоятельствах", — говорится в публикации.
Так же, Киев якобы согласен также пойти на "заморозку" нынешней линии соприкосновения, однако отказывается вывести свои войска со всей территории Донбасса, отмечается в статье.
Накануне в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского.
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.