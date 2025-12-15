МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина утверждает, что якобы готова пойти на проведение выборов и отказ от вступления в НАТО, пишет Bild.

При этом ранее днем "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на источники в киевской власти, что Зеленский не собирается организовывать голосование, а сказал о нем исключительно из-за давления американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.