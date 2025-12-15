Рейтинг@Mail.ru
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 15.12.2025 (обновлено: 12:57 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062112037.html
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.12.2025
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по украинскому урегулированию. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:47:00+03:00
2025-12-15T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мирный план сша по украине
в мире
украина
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_f93e2c1789c86e04ca00883de998fcc5.jpg
https://ria.ru/20251215/merts-2062036342.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мирный план сша по украине, в мире, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле

Песков: РФ не хочет вести мегафонные переговоры по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по украинскому урегулированию.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США. Журналисты задали Пескову вопрос, от кого Россия ждала бы юридически обязывающего документа от невступления Украины в НАТО.
«
"В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате", - сказал Песков журналистам.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМирный план США по УкраинеВ миреУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала