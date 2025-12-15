СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности

"Согласно западным чиновникам, (Владимир - ред.) Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, тогда как США предложили многоэтапный подход, в рамках которого гарантии будут окончательно согласованы со временем", - пишет издание.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.