СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина настаивает, что предоставление ей гарантий безопасности должно быть предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения по урегулированию, Вашингтон же предложил Киеву многоэтапный подход, который подразумевает, что гарантии будут окончательно согласованы со временем, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.
В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
"Согласно западным чиновникам, (Владимир - ред.) Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, тогда как США предложили многоэтапный подход, в рамках которого гарантии будут окончательно согласованы со временем", - пишет издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
