МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни, такое мнение высказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По словам собеседника РИА Новости, к тому же Зеленский знает много секретов евроатлантических структур и глобалистов, что делает его "неудобным свидетелем" и что также угрожает его жизни.