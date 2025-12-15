Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира - РИА Новости, 15.12.2025
08:09 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062038393.html
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира - РИА Новости, 15.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира
Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни, такое мнение... РИА Новости, 15.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Запад не дает Зеленскому заключить мир

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни, такое мнение высказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Надо учитывать его личные качества. Я думаю, что там очень умело играют на его самомнении и чувстве гордыни. "Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят", - говорят ему. И на этом тоже умело раскачивают, играют на таких его слабостях", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности
01:25
По мнению Прозорова, еще одна причина, по которой Зеленский отказывается от договоренностей по достижению долгосрочного мира - это его чувство самосохранения.
"Он понимает, что он жив, в прямом смысле слова, пока он президент и идет конфликт. Как только это закончится, слишком много к нему вопросов будет. И, скорее всего, судьба его будет короткой и незавидной. Также он не может пойти на условия (президента США Дональда - ред.) Трампа, потому что он серьезно боится внутренней оппозиции, я имею в виду именно ультранационалистических кругов, которые все время на Украине вылазят и продвигают свою повестку с простыми словами "нет капитуляции". Он понимает и его окружение понимает, что … никакая Служба безопасности Украины, в которой тоже полно националистов, его не защитит", - рассказал экс-подполковник.
По словам собеседника РИА Новости, к тому же Зеленский знает много секретов евроатлантических структур и глобалистов, что делает его "неудобным свидетелем" и что также угрожает его жизни.
"Даже Дональд Трамп ему не может таких гарантий дать… Зеленский же не глупый человек и поэтому я думаю, что если бы были четкие гарантии, то он бы уже, наверное, согласился на мир. Но так как больше он сейчас тяготеет к европейцам и глобалистам, значит гарантии Трампа, он посчитал менее весомыми, чем то, что ему обещают или чем угрожают европейцы", - подытожил Прозоров.
Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине
Вчера, 20:14
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
