"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Киевский режим взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса, который рискует привести к социальному взрыву и, как следствие, к капитуляции Украинцы, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«
"К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке. <…> Еще один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта. <…> Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть большие города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. И все это звучит ужасно для народа Украины. Само собой разумеется, что значительная часть украинского населения не имеет никакого отношения к этому режиму, не поддерживает его и является невинными жертвами в этом деле", — сообщил эксперт.
«
"Проигравшая сторона пока не желает признавать поражение. Поэтому все продолжится. А затем, в конце концов, произойдет принудительная безоговорочная капитуляция, и Россия просто будет диктовать условия, соответствующие целям ее специальной военной операции", — резюмировал Слебода.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
О поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ, ранее в четверг сообщило Министерство обороны России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
