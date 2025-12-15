Рейтинг@Mail.ru
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 15.12.2025 (обновлено: 07:09 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062033187.html
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
Киевский режим взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса, который рискует привести к социальному взрыву и, как следствие, к капитуляции... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:38:00+03:00
2025-12-15T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
марк слебода
дмитрий песков
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20251104/kiev--2052739321.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060871400.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, марк слебода, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Марк Слебода, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"На грани выживания": в США изумились катастрофической ситуации на Украине

Слебода: Киев взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Киевский режим взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса, который рискует привести к социальному взрыву и, как следствие, к капитуляции Украинцы, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«
"К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке. <…> Еще один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта. <…> Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть большие города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. И все это звучит ужасно для народа Украины. Само собой разумеется, что значительная часть украинского населения не имеет никакого отношения к этому режиму, не поддерживает его и является невинными жертвами в этом деле", — сообщил эксперт.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
4 ноября, 10:46
Обозначенная проблема, по его мнению, может стать фатальной для всего режима Зеленского, так как определяющим фактором в вопросе капитуляции перед Россией рискует оказаться именно зашкаливающее социальное напряжение на Украине.
«
"Проигравшая сторона пока не желает признавать поражение. Поэтому все продолжится. А затем, в конце концов, произойдет принудительная безоговорочная капитуляция, и Россия просто будет диктовать условия, соответствующие целям ее специальной военной операции", — резюмировал Слебода.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
О поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ, ранее в четверг сообщило Министерство обороны России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
10 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарк СлебодаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала