Супруга фигуранта коррупционного дела на Украине строит бизнес во Флориде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пока украинский предприниматель Александр Горбуненко объявлен в розыск на Украине по делу о хищениях средств "Одесского припортового завода" и упоминается украинскими СМИ в связи с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, его супруга Виктория Намчук ведет активную профессиональную и публичную жизнь во Флориде, выяснило РИА Новости из анализа открытых данных.