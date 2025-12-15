Супруга фигуранта коррупционного дела на Украине строит бизнес во Флориде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пока украинский предприниматель Александр Горбуненко объявлен в розыск на Украине по делу о хищениях средств "Одесского припортового завода" и упоминается украинскими СМИ в связи с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, его супруга Виктория Намчук ведет активную профессиональную и публичную жизнь во Флориде, выяснило РИА Новости из анализа открытых данных.
Согласно публичным реестрам и ее страницам в соцсетях, Намчук работает лицензированным риелтором в агентстве Florida Best Realty, Inc. в Норт-Майами-Бич и развивает собственный цветочный сервис Flower Shower в Майами. В рекламе ее цветочного сервиса размещены профессиональные фото, и на некоторых из них, похоже, снята ее мать Татьяна Намчук с готовыми букетами.
Также РИА Новости выяснило, что ранее на имя Намчук во Флориде были зарегистрированы еще две компании - Viktoriya Namchuk, P.A. и Your Sculptor LLC. Их юридическим адресом значилась элитная квартира в Авентуре стоимостью около 500 тысяч долларов. Позднее обе фирмы были исключены из реестра.
Тем временем сам ее муж Александр Горбуненко стал фигурантом уголовного дела на Украине. Он приехал в США в феврале 2022 года и вскоре получил временный защищённый статус (TPS). В марте 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины уведомило его о предъявленных обвинениях по делу о хищениях средств предприятия. Осенью того же года, оформляя продление статуса, он не сообщил американским властям о своём уголовном преследовании.
Согласно судебным материалам США, в сентябре 2024 года НАБУ уведомило американские власти о том, что Горбуненко разыскивается, и уже в октябре агенты Homeland Security Investigations (HSI) допросили его во Флориде. В начале 2025 года его временный защищённый статус был аннулирован, а в апреле он был задержан в аэропорту перед побегом в Дубай.
По данным украинских СМИ, в ходе контактов с американскими правоохранителями звучали вопросы и о главном фигуранте недавнего дела о коррупции в сфере украинской энергетики, бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. По данным "Украинской правды", ещё до 2022 года неформальный контроль над "Одесским припортовым заводом" перешёл к Миндичу.