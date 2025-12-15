Погибший на Украине британец обучал украинских десантников

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Британский парашютный полк, в состав которого входил 28-летний младший капрал Джордж Хули, погибший на Украине 9 декабря, обучал украинских десантников как минимум с октября 2020 года, выяснило РИА Новости.

"Личный состав 3-го батальона парашютного полка, являющегося ядром ударной группы 16-й воздушно-десантной бригады, делится своими навыками и опытом с украинской армией... На учениях Joint Endeavour британские и украинские десантники отрабатывали действия в городской застройке и на поле боя, а также спуск по канатам и высадку воздушным способом", - говорится в публикации подразделения о совместных операциях в 2020 году.