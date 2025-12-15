Рейтинг@Mail.ru
Погибший на Украине британец обучал украинских десантников - РИА Новости, 15.12.2025
02:31 15.12.2025
Погибший на Украине британец обучал украинских десантников
Погибший на Украине британец обучал украинских десантников - РИА Новости, 15.12.2025
Погибший на Украине британец обучал украинских десантников
Британский парашютный полк, в состав которого входил 28-летний младший капрал Джордж Хули, погибший на Украине 9 декабря, обучал украинских десантников как... РИА Новости, 15.12.2025
Погибший на Украине британец обучал украинских десантников

РИА Новости: погибший на Украине капрал Хули обучал украинских десантников

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Британский парашютный полк, в состав которого входил 28-летний младший капрал Джордж Хули, погибший на Украине 9 декабря, обучал украинских десантников как минимум с октября 2020 года, выяснило РИА Новости.
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
10 декабря, 23:22
"Личный состав 3-го батальона парашютного полка, являющегося ядром ударной группы 16-й воздушно-десантной бригады, делится своими навыками и опытом с украинской армией... На учениях Joint Endeavour британские и украинские десантники отрабатывали действия в городской застройке и на поле боя, а также спуск по канатам и высадку воздушным способом", - говорится в публикации подразделения о совместных операциях в 2020 году.
Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Британия начала готовить общество к потерям на Украине, заявила Захарова
11 декабря, 18:03
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныSun
 
 
