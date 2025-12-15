Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 15.12.2025 (обновлено: 21:46 15.12.2025)
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии - РИА Новости, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил контакты в Берлине по урегулированию конфликта на Украине.
в мире
сша
берлин (город)
украина
стив уиткофф
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
сша
берлин (город)
украина
в мире, сша, берлин (город), украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Берлин (город), Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии

Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах по Украине в Берлине

Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Фридрих Мерц перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Фридрих Мерц перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Bundesregierung/Guido Bergmann
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Фридрих Мерц перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил контакты в Берлине по урегулированию конфликта на Украине.
"Достигнут значительный прогресс на переговорах", — приводит его слова Reuters.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
Как отмечает агентство, удалось добиться консенсуса по некоторым аспектам мирного урегулирования. При этом территориальный вопрос остался нерешенным.

В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня.

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
 
