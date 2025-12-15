Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии

Как отмечает агентство, удалось добиться консенсуса по некоторым аспектам мирного урегулирования. При этом территориальный вопрос остался нерешенным.

В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня.

В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.