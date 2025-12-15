Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил контакты в Берлине по урегулированию конфликта на Украине.
«
"Достигнут значительный прогресс на переговорах", — приводит его слова Reuters.
Как отмечает агентство, удалось добиться консенсуса по некоторым аспектам мирного урегулирования. При этом территориальный вопрос остался нерешенным.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.