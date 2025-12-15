Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на кадрах которого женщина грубо обращается с маленьким ребёнком в подъезде дома. Она продолжает бить и ругать его матом и в лифте. В прокуратуре сообщали, что 34-летняя женщина доставлена в отделение полиции, а ребёнка забрали из семьи и поместили в социальное учреждение.