Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его - РИА Новости, 15.12.2025
12:32 15.12.2025
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его - РИА Новости, 15.12.2025
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его
Женщина, избивавшая шестилетнего сына в подъезде дома в Уфе, на допросе в полиции обещала больше не бить ребёнка, следует из видео МВД по Башкирии. РИА Новости, 15.12.2025
уфа
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его

Избивавшая шестилетнего сына в Уфе женщина пообещала больше не бить его

УФА, 15 дек - РИА Новости. Женщина, избивавшая шестилетнего сына в подъезде дома в Уфе, на допросе в полиции обещала больше не бить ребёнка, следует из видео МВД по Башкирии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на кадрах которого женщина грубо обращается с маленьким ребёнком в подъезде дома. Она продолжает бить и ругать его матом и в лифте. В прокуратуре сообщали, что 34-летняя женщина доставлена в отделение полиции, а ребёнка забрали из семьи и поместили в социальное учреждение.
По данным пресс-службы башкирской полиции, 6-летний ребенок помещен в семейный центр Уфы. Материалы по данному факту переданы в следственные органы, где возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Свое сообщение в Telegram-канале МВД по Башкирии сопроводило кадрами допроса задержанной. На видео женщина объясняет, что в момент грубого обращения с сыном была пьяна. "Впредь такого не будет, я раскаиваюсь", - сказала она.
Жительница Первоуральска, осужденная за незаконное лишение свободы и истязание своего малолетнего сына - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Урале женщина получила три года колонии за избиение сына скалкой
18 ноября, 09:43
 
Происшествия
 
 
