Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его - РИА Новости, 15.12.2025
Избивавшая сына в Уфе женщина на допросе обещала больше не бить его
Женщина, избивавшая шестилетнего сына в подъезде дома в Уфе, на допросе в полиции обещала больше не бить ребёнка, следует из видео МВД по Башкирии.
УФА, 15 дек - РИА Новости.
Женщина, избивавшая шестилетнего сына в подъезде дома в Уфе, на допросе в полиции обещала больше не бить ребёнка, следует
из видео МВД по Башкирии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на кадрах которого женщина грубо обращается с маленьким ребёнком в подъезде дома. Она продолжает бить и ругать его матом и в лифте. В прокуратуре сообщали, что 34-летняя женщина доставлена в отделение полиции, а ребёнка забрали из семьи и поместили в социальное учреждение.
По данным пресс-службы башкирской полиции, 6-летний ребенок помещен в семейный центр Уфы
. Материалы по данному факту переданы в следственные органы, где возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Свое сообщение в Telegram-канале МВД по Башкирии сопроводило кадрами допроса задержанной. На видео женщина объясняет, что в момент грубого обращения с сыном была пьяна. "Впредь такого не будет, я раскаиваюсь", - сказала она.