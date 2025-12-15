Рейтинг@Mail.ru
Ребенка, избитого в Уфе, отправили в соцучреждение - РИА Новости, 15.12.2025
09:47 15.12.2025
Ребенка, избитого в Уфе, отправили в соцучреждение
Ребенка, избитого в Уфе, отправили в соцучреждение - РИА Новости, 15.12.2025
Ребенка, избитого в Уфе, отправили в соцучреждение
Ребенка, которого мать избила в подъезде дома в Уфе, забрали и отправили в социальное учреждение, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:47:00+03:00
2025-12-15T09:47:00+03:00
происшествия
уфа
россия
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Ребенка, избитого в Уфе, отправили в соцучреждение

Избитого в подъезде дома в Уфе ребенка отправили в соцучреждение

© СоцсетиКадр видео, на котором мать избивает сына в подъезде дома в Уфе
Кадр видео, на котором мать избивает сына в подъезде дома в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором мать избивает сына в подъезде дома в Уфе
УФА, 15 дек - РИА Новости. Ребенка, которого мать избила в подъезде дома в Уфе, забрали и отправили в социальное учреждение, сообщает прокуратура Башкирии.
В ряде Telegram-каналов ранее опубликовали видео, на котором женщина грубо обращается с маленьким ребенком в подъезде дома. В лифте она продолжила бить и ругать его матом.
"Ребенок изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Женщина находится в отделе полиции, с ней проводятся необходимые мероприятия", - сообщает региональная прокуратура.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
В прокуратуре Башкирии сообщают, что личность женщины установлена. Ею оказалась 34-летняя уфимка, которая вместе с сыном 2019 года рождения снимает комнату в квартире на улице Транспортная в Уфе.
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
