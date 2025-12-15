Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 15.12.2025 (обновлено: 16:49 15.12.2025)
ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке
ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке
Украинская армия нанесла удар по общественной приемной в городе Каховке, пострадала женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области... РИА Новости, 15.12.2025
2025
каховка, происшествия, херсонская область, вооруженные силы украины
ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела здания администрации в Каховке в Херсонской области
Последствия обстрела здания администрации в Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия обстрела здания администрации в Каховке в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по общественной приемной в городе Каховке, пострадала женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«
"Под обстрел попало здание общественной приемной администрации города, ранена женщина 1947 года рождения. По предварительным данным, погибших нет. В самом здании повреждены фасад и окна", — сказал он.
Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями предплечья.
Минувшей ночью при налете украинских дронов на город Новая Каховка погиб мирный житель, одно здание и легковой автомобиль получили повреждения.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
