ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по общественной приемной в городе Каховке, пострадала женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«
"Под обстрел попало здание общественной приемной администрации города, ранена женщина 1947 года рождения. По предварительным данным, погибших нет. В самом здании повреждены фасад и окна", — сказал он.
Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями предплечья.
Минувшей ночью при налете украинских дронов на город Новая Каховка погиб мирный житель, одно здание и легковой автомобиль получили повреждения.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18