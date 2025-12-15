Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света
13:05 15.12.2025
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света
Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре оставил без света более 60 тысяч жителей Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре оставил без света более 60 тысяч жителей Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из‑за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики проводят восстановительные работы.
В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света
5 июня, 00:00
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
