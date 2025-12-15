https://ria.ru/20251215/tysjachi-2062116466.html
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света - РИА Новости, 15.12.2025
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света
Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре оставил без света более 60 тысяч жителей Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:05:00+03:00
2025-12-15T13:05:00+03:00
2025-12-15T13:05:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020985033.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света
Сальдо: удар ВСУ оставил более 60 тысяч жителей Херсонской области без света