Атака ВСУ оставила более 60 тысяч жителей Херсонской области без света

"Из‑за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.