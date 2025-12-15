https://ria.ru/20251215/tver-2062216737.html
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 15.12.2025
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
Тверская область направила в зону спецоперации специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные многофункциональные пончо от тепловизоров,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:02:00+03:00
2025-12-15T19:02:00+03:00
2025-12-15T19:02:00+03:00
надежные люди
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062202011_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_84f98b700415275190aaa7e008d33224.jpg
https://ria.ru/20251215/saratov-2062121730.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062202011_44:0:1217:880_1920x0_80_0_0_5f10fc9b8739aed5238ae75308ccb969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область
Надежные люди, Тверская область
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
Тверская область направила в зону СВО автомобиль скорой и пончо от тепловизоров
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Тверская область направила в зону спецоперации специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные многофункциональные пончо от тепловизоров, сообщило правительство региона.
"Пятнадцатого декабря из Тверской области в зону проведения специальной военной операции волонтерским штабом "Помощь Донбассу" направлен специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные средства от тепловизоров. Поддержка военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, обозначена временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе ключевых региональных приоритетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый автомобиль скорой передан передовой медицинской группе в Бахмуте для эвакуации раненых бойцов. Также в состав гуманитарного груза вошли защитные пончо от тепловизоров. Они мультифункциональны: предназначены для маскировки военнослужащих, малогабаритной техники и орудий, организации постов воздушного наблюдения, а при необходимости могут использоваться при эвакуации раненых.