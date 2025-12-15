Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи

"Пятнадцатого декабря из Тверской области в зону проведения специальной военной операции волонтерским штабом "Помощь Донбассу" направлен специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные средства от тепловизоров. Поддержка военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, обозначена временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе ключевых региональных приоритетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый автомобиль скорой передан передовой медицинской группе в Бахмуте для эвакуации раненых бойцов. Также в состав гуманитарного груза вошли защитные пончо от тепловизоров. Они мультифункциональны: предназначены для маскировки военнослужащих, малогабаритной техники и орудий, организации постов воздушного наблюдения, а при необходимости могут использоваться при эвакуации раненых.