Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 15.12.2025
19:02 15.12.2025
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область направила в зону СВО автомобиль скорой помощи и пончо от тепловизоров
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверская область направила в зону СВО автомобиль скорой помощи и пончо от тепловизоров
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Тверская область направила в зону спецоперации специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные многофункциональные пончо от тепловизоров, сообщило правительство региона.
"Пятнадцатого декабря из Тверской области в зону проведения специальной военной операции волонтерским штабом "Помощь Донбассу" направлен специализированный автомобиль скорой медицинской помощи и защитные средства от тепловизоров. Поддержка военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, обозначена временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе ключевых региональных приоритетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый автомобиль скорой передан передовой медицинской группе в Бахмуте для эвакуации раненых бойцов. Также в состав гуманитарного груза вошли защитные пончо от тепловизоров. Они мультифункциональны: предназначены для маскировки военнослужащих, малогабаритной техники и орудий, организации постов воздушного наблюдения, а при необходимости могут использоваться при эвакуации раненых.
Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений
