В Турции назвали заморозку российских активов признаком бессилия ЕС - РИА Новости, 15.12.2025
10:26 15.12.2025
В Турции назвали заморозку российских активов признаком бессилия ЕС
В Турции назвали заморозку российских активов признаком бессилия ЕС

Полковник Сефа: заморозка активов РФ говорит о политическом бессилии ЕС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза о замораживании российских активов свидетельствует о политическом бессилии Брюсселя и носит провокационный характер по отношению к Москве. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
4 декабря, 09:45
РФ не раза заявляла, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов.
"Объявленное ЕС замораживание российских активов на сумму около 210 миллиардов евро до момента получения Украиной компенсации за ущерб, нанесённый в ходе конфликта, является прямой провокацией в отношении России. Подобные шаги не подкреплены реальными возможностями Евросоюза и лишь усугубляют конфронтацию", - сказал Сефа.
Эксперт указал, что без поддержки со стороны президента США Дональда Трампа Евросоюз, по его оценке, не располагает достаточными ресурсами для успешного противостояния с Москвой.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
13 декабря, 17:06
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельКайя КалласАнтониу КоштаДональд ТрампЕвросоюзЕвросоветG7Санкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
