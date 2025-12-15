В Турции назвали заморозку российских активов признаком бессилия ЕС

АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза о замораживании российских активов свидетельствует о политическом бессилии Брюсселя и носит провокационный характер по отношению к Москве. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

"Объявленное ЕС замораживание российских активов на сумму около 210 миллиардов евро до момента получения Украиной компенсации за ущерб, нанесённый в ходе конфликта, является прямой провокацией в отношении России. Подобные шаги не подкреплены реальными возможностями Евросоюза и лишь усугубляют конфронтацию", - сказал Сефа.