Туристы, потерявшиеся под Пермью, перепутали спуск с горы, сообщил источник

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Туристы, которых двое суток искали у горы Ослянки в Пермском крае, заблудились и съехали не в ту сторону, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"Съехали не с той стороны горы, спустились не по восточной стороне, по которой должны были. Они поехали на западную. И им пришлось делать круг побольше. До темноты не смогли выбраться", - рассказал он.

Челышев уточнил, что со снегоходами у группы все было в порядке, но в какой-то момент кончился бензин.