Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Потерявшиеся у горы Ослянка в Пермском крае туристы дожидались спасателей спокойно, готовили еду на костре, особо не мерзли, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"Костер разводили, еду готовили. Особо не мерзли, все в порядке у них было, спокойно", - рассказал он.

Сейчас почти всех туристов спасатели и волонтеры доставили на снегоходах в оперштаб, в пути последние трое. Штаб расположен на базе отдыха в поселке Средняя Усьва, откуда путешественники начинали свой в маршрут.