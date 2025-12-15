https://ria.ru/20251215/turisty-2062237033.html
Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник
Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2025
Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник
Потерявшиеся у горы Ослянка в Пермском крае туристы дожидались спасателей спокойно, готовили еду на костре, особо не мерзли, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:23:00+03:00
2025-12-15T21:23:00+03:00
2025-12-15T21:23:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7ce660effbb0bd627b0a2008a2bbc1b9.jpg
https://ria.ru/20251215/mchs-2062162862.html
пермский край
кизел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_9:0:961:714_1920x0_80_0_0_212803bf0cbf288219490cd14ac43314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, кизел
Происшествия, Пермский край, Кизел
Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник
РИА Новости: потерявшиеся у горы Ослянка туристы готовили еду на костре
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Потерявшиеся у горы Ослянка в Пермском крае туристы дожидались спасателей спокойно, готовили еду на костре, особо не мерзли, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"Костер разводили, еду готовили. Особо не мерзли, все в порядке у них было, спокойно", - рассказал он.
Сейчас почти всех туристов спасатели и волонтеры доставили на снегоходах в оперштаб, в пути последние трое. Штаб расположен на базе отдыха в поселке Средняя Усьва, откуда путешественники начинали свой в маршрут.
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел
, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь спустя два дня. Следователи возбудили дело. По предварительной версии следственного управления СКР, группе пришлось сделать привал и ждать помощи из-за проблем с транспортом и нехватки топлива. Одновременно с этим была обнаружена вторая группа туристов из шести человек. Спасатели начали вечером в понедельник эвакуацию участников обеих тургрупп.