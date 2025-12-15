В Пермском крае завершается эвакуация туристов, заявил координатор отряда

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Последних троих человек из группы туристов, потерявшихся в Пермском крае, сейчас везут на снегоходах от горы Ослянки в оперативный штаб, сообщили РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел , с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь спустя два дня. Следователи возбудили дело. По предварительной версии следственного управления СКР, группе пришлось сделать привал и ждать помощи из-за проблем с транспортом и нехватки топлива. Одновременно с этим была обнаружена еще одна группа туристов, в данном случае - из шести человек. Спасатели начали вечером в понедельник эвакуацию участников обеих тургрупп.

"На данный момент осталось трое, их везут на снегоходах. Они в пути. Расстояние до штаба - примерно 35 километров. После эвакуация будет завершена", - рассказал он.