https://ria.ru/20251215/turisty-2062228628.html
В Пермском крае завершается эвакуация туристов, заявил координатор отряда
В Пермском крае завершается эвакуация туристов, заявил координатор отряда - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае завершается эвакуация туристов, заявил координатор отряда
Последних троих человек из группы туристов, потерявшихся в Пермском крае, сейчас везут на снегоходах от горы Ослянки в оперативный штаб, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:05:00+03:00
2025-12-15T20:05:00+03:00
2025-12-15T20:05:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251215/mchs-2062162862.html
пермский край
кизел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, кизел
Происшествия, Пермский край, Кизел
В Пермском крае завершается эвакуация туристов, заявил координатор отряда
РИА Новости: от горы Ослянка эвакуируют последних трех потерявшихся туристов
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Последних троих человек из группы туристов, потерявшихся в Пермском крае, сейчас везут на снегоходах от горы Ослянки в оперативный штаб, сообщили РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел
, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь спустя два дня. Следователи возбудили дело. По предварительной версии следственного управления СКР, группе пришлось сделать привал и ждать помощи из-за проблем с транспортом и нехватки топлива. Одновременно с этим была обнаружена еще одна группа туристов, в данном случае - из шести человек. Спасатели начали вечером в понедельник эвакуацию участников обеих тургрупп.
"На данный момент осталось трое, их везут на снегоходах. Они в пути. Расстояние до штаба - примерно 35 километров. После эвакуация будет завершена", - рассказал он.
Челышев отметил, что эвакуируют в итоге две группы туристов - по 13 и шесть человек.