Вторая группа туристов, обнаруженная спасателями в Пермском крае, в порядке - РИА Новости, 15.12.2025
16:56 15.12.2025
Вторая группа туристов, обнаруженная спасателями в Пермском крае, в порядке
Обнаруженные спасателями в районе пермской горы Ослянки шесть туристов из состава второй группы живы и здоровы, сообщает краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия, свердловская область, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Свердловская область, Крушение вертолета в Дагестане
Обнаруженная спасателями в Пермском крае вторая группа туристов в порядке

Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Обнаруженные спасателями в районе пермской горы Ослянки шесть туристов из состава второй группы живы и здоровы, сообщает краевое ГУМЧС.
В субботу у горы Ослянка потерялась группа из 13 мужчин из Свердловской области на снегоходах. Их спасатели обнаружили в лесу в понедельник. Одновременно с этим представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе Ослянки найдены еще шесть туристов из состава второй группы.
"Обе группы живы-здоровы. Вторая группа не искала первую. Точка возврата и точка отправления - Средняя Усьва", - говорится в сообщении.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Туристы, которых искали на Ослянке, устроили привал из-за поломки снегохода
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
