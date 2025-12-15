https://ria.ru/20251215/turisty-2062182301.html
Вторая группа туристов, обнаруженная спасателями в Пермском крае, в порядке
Вторая группа туристов, обнаруженная спасателями в Пермском крае, в порядке
Обнаруженные спасателями в районе пермской горы Ослянки шесть туристов из состава второй группы живы и здоровы, сообщает краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
свердловская область
крушение вертолета в дагестане
Вторая группа туристов, обнаруженная спасателями в Пермском крае, в порядке
Обнаруженная спасателями в Пермском крае вторая группа туристов в порядке