Найденные на Ослянке туристы в сопровождении спасателей выехали в лагерь

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Найденные в Пермском крае туристы в сопровождении спасателей выдвинулись в лагерь, сообщает пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.
Группа туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером в субботу. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с туристами не было. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Вечером в понедельник СУ СКР по региону сообщило, что туристы найдены.
"Потерявшаяся 13 декабря 2025 года в районе горы Ослянка туристическая группа из Свердловской области в составе 13 человек найдена. В данный момент в сопровождении спасателей они выдвинулись в лагерь", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС РФ проинформировал, что спасатели обнаружили всех 13 туристов, пропавших больше суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное. В региональном следственном управлении сообщили, что жизни и здоровью найденных людей ничего не угрожает.