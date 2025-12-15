Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
15:44 15.12.2025 (обновлено: 17:37 15.12.2025)
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
В Пермском крае около горы Ослянка нашли живыми обе группы пропавших туристов. РИА Новости, 15.12.2025
пермский край, происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов

В Пермском крае нашли живыми обе группы пропавших туристов

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае
Поиски туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Пермском крае около горы Ослянка нашли живыми обе группы пропавших туристов.
Первую, состоящую из 13 человек, обнаружили в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное.
© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае
Путешественники на снегоходах не вернулись на точку сбора у горы Ослянка вечером в субботу. Предположительно, они сбились с маршрута из-за плохой видимости.
В понедельник спасатели также обнаружили еще шесть туристов из состава второй группы, пропавшей в этом же районе. В поисках принимали участие волонтеры.

Гора Ослянка считается одной из самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится на северо-востоке региона, в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 — от Перми.

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
Пермский крайПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
