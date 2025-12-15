https://ria.ru/20251215/turisty-2062162474.html
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
15.12.2025
В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
В Пермском крае около горы Ослянка нашли живыми обе группы пропавших туристов. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Пермском крае около горы Ослянка нашли живыми обе группы пропавших туристов.
Первую, состоящую из 13 человек, обнаружили в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное.
Путешественники на снегоходах не вернулись на точку сбора у горы Ослянка вечером в субботу. Предположительно, они сбились с маршрута из-за плохой видимости.
В понедельник спасатели также обнаружили еще шесть туристов из состава второй группы, пропавшей в этом же районе. В поисках принимали участие волонтеры.
Гора Ослянка считается одной из самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится на северо-востоке региона, в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 — от Перми.