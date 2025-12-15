В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Пермском крае около горы Ослянка нашли живыми обе группы пропавших туристов.

Первую, состоящую из 13 человек, обнаружили в пяти километрах от турбазы, их состояние удовлетворительное.

Путешественники на снегоходах не вернулись на точку сбора у горы Ослянка вечером в субботу. Предположительно, они сбились с маршрута из-за плохой видимости.

В понедельник спасатели также обнаружили еще шесть туристов из состава второй группы, пропавшей в этом же районе. В поисках принимали участие волонтеры.