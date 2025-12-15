https://ria.ru/20251215/turisty-2062162011.html
Местонахождение туристов, пропавших в Пермском крае, установили
Местонахождение туристов, пропавших в Пермском крае, установили - РИА Новости, 15.12.2025
Местонахождение туристов, пропавших в Пермском крае, установили
Местонахождение 13 пропавших у пермской горы Ослянка туристов установлено, подтвердили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:42:00+03:00
2025-12-15T15:42:00+03:00
2025-12-15T15:47:00+03:00
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251215/mchs-2062162862.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Местонахождение туристов, пропавших в Пермском крае, установили
Местонахождение пропавших в Пермском крае туристов установили