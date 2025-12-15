Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, осложняются непогодой

"БПЛА и вертолет сегодня поднять не смогли из-за плохой погоды. Там (в районе Ослянки - ред.) сильные порывы ветра и плохая видимость", - рассказали в организации.

Группа туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером 13 декабря. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с туристами не было. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. В понедельник СУ СКР по региону сообщило, что туристы найдены.