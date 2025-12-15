https://ria.ru/20251215/turisty-2062160987.html
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, осложняются непогодой
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, осложняются непогодой - РИА Новости, 15.12.2025
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, осложняются непогодой
Поиски пропавших в Пермском крае туристов осложнялись непогодой, из-за сильного ветра и плохой видимости поиск с воздуха был невозможен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
пермский край
туризм
пермский край
Новости
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, осложняются непогодой
РИА Новости: из-за ветра и плохой видимости невозможен поиск туристов с воздуха
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Поиски пропавших в Пермском крае туристов осложнялись непогодой, из-за сильного ветра и плохой видимости поиск с воздуха был невозможен, сообщили РИА Новости в региональном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"БПЛА и вертолет сегодня поднять не смогли из-за плохой погоды. Там (в районе Ослянки - ред.) сильные порывы ветра и плохая видимость", - рассказали в организации.
Ранее волонтеры сообщали о планах по запуску беспилотника с тепловизором.
В понедельник в Пермском крае
наблюдается снегопад. С разной интенсивностью он длится уже несколько дней.
Группа туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером 13 декабря. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с туристами не было. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. В понедельник СУ СКР по региону сообщило, что туристы найдены.