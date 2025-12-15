Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре рассказали о поиске туристов, пропавших в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
15:14 15.12.2025
В прокуратуре рассказали о поиске туристов, пропавших в Пермском крае
В прокуратуре рассказали о поиске туристов, пропавших в Пермском крае
2025-12-15T15:14:00+03:00
2025-12-15T15:14:00+03:00
туризм
происшествия
пермский край
пермский край
происшествия, пермский край
Туризм, Происшествия, Пермский край
В прокуратуре рассказали о поиске туристов, пропавших в Пермском крае

РИА Новости: следов пропавших в Пермском крае туристов пока не нашли

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Сведений о следах пропавших на пермской горе Ослянке туристов нет, место их нахождения, как и сигналы телефонов, не установлены, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Поиски продолжаются. Никаких сведений о следах туристов, установлении их места по сигналам телефонов нет", - рассказали в надзорном органе.
Группа туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером в субботу. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с туристами не было. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
ТуризмПроисшествияПермский край
 
 
