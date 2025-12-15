https://ria.ru/20251215/turisty-2062151796.html
В Пермском крае продолжаются активные поиски пропавших туристов
В Пермском крае продолжаются активные поиски пропавших туристов - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае продолжаются активные поиски пропавших туристов
Продолжается активная фаза поисков пропавших туристов на горе Ослянке в Пермском крае, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:07:00+03:00
2025-12-15T15:07:00+03:00
2025-12-15T15:14:00+03:00
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044484_4:0:1264:709_1920x0_80_0_0_25605f7f3f6f58b82e8e71535501b9c3.jpg
https://ria.ru/20251215/tolschina-2062152425.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044484_256:0:1201:709_1920x0_80_0_0_3554d57dd6a8f9626f8362d374d56f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае продолжаются активные поиски пропавших туристов
РИА Новости: в Пермском крае продолжают искать пропавших на Ослянке туристов