https://ria.ru/20251215/turisty-2062121323.html
На пермской горе Ослянка туристы раньше не пропадали, рассказали волонтеры
На пермской горе Ослянка туристы раньше не пропадали, рассказали волонтеры - РИА Новости, 15.12.2025
На пермской горе Ослянка туристы раньше не пропадали, рассказали волонтеры
Туристы ранее не пропадали на горе Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном отряде "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:21:00+03:00
2025-12-15T13:21:00+03:00
2025-12-15T13:21:00+03:00
туризм
происшествия
пермский край
россия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062063105.html
пермский край
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, свердловская область
Туризм, Происшествия, Пермский край, Россия, Свердловская область
На пермской горе Ослянка туристы раньше не пропадали, рассказали волонтеры
РИА Новости: туристы ранее не пропадали на горе Ослянка в Пермском крае