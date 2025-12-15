СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае

"На место поисковых мероприятий прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. В ходе поисков исследуется маршрут, по которому, предположительно, передвигались туристы, а также прилегающая к горе Ослянка таежная местность, площадь которой составляет более 63 квадратных километров", – говорится в сообщении.