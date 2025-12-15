Рейтинг@Mail.ru
СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
12:30 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/turisty-2062106540.html
СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае
СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае
На место поиска пропавших туристов в Пермском крае прибыли следователи и криминалисты, они исследуют предполагаемый маршрут группы, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:30:00+03:00
2025-12-15T12:30:00+03:00
происшествия
свердловская область
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
пермский край
СК исследует предполагаемый маршрут пропавших туристов в Пермском крае

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На место поиска пропавших туристов в Пермском крае прибыли следователи и криминалисты, они исследуют предполагаемый маршрут группы, сообщает СУ СК региона.
"На место поисковых мероприятий прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. В ходе поисков исследуется маршрут, по которому, предположительно, передвигались туристы, а также прилегающая к горе Ослянка таежная местность, площадь которой составляет более 63 квадратных километров", – говорится в сообщении.
В СК также отметили, что более ста человек и 46 единиц техники привлечено к поискам пропавших туристов в Пермском крае, применяются БПЛА и вертолет.
"Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью", – сообщили в СК.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах
12:06
 
ПроисшествияСвердловская областьПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
