Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором

"На гору Ослянку повезли беспилотник с тепловизором, и оттуда его запустят, чтобы попробовать посмотреть сверху территорию поиска", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".

Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.