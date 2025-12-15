https://ria.ru/20251215/turisty-2062083982.html
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В объединении рассказали, что в поисках туристов участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области
и Пермского края
. Также на месте работают государственные службы, сотрудники МЧС
и местные жители.
"На гору Ослянку повезли беспилотник с тепловизором, и оттуда его запустят, чтобы попробовать посмотреть сверху территорию поиска", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".
В воскресенье ГУ МЧС России
по Пермскому краю сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов из Екатеринбурга
, которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе
Пермского края у горы Ослянка.
Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела
и примерно в 300 километрах от Перми
.