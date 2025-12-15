Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
11:31 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/turisty-2062083982.html
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:31:00+03:00
2025-12-15T11:31:00+03:00
пермский край
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
свердловская область
россия
Пермский край, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором

РИА Новости: туристов в Пермском крае начнут искать с помощью беспилотника

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Туристов в Пермском крае будут искать с помощью беспилотника с тепловизором, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В объединении рассказали, что в поисках туристов участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области и Пермского края. Также на месте работают государственные службы, сотрудники МЧС и местные жители.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Спасатели не нашли следов туристов, пропавших в Пермском крае
10:46
"На гору Ослянку повезли беспилотник с тепловизором, и оттуда его запустят, чтобы попробовать посмотреть сверху территорию поиска", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".
В воскресенье ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов из Екатеринбурга, которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе Пермского края у горы Ослянка.
Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
13 декабря, 04:44
 
Пермский крайСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
