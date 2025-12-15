https://ria.ru/20251215/turisty-2062071955.html
В МЧС рассказали о поисках туристов, пропавших в Пермском крае
Сорок семь человек и 35 единиц техники привлечены к поиску 13 туристов, пропавших более суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2025
В МЧС рассказали о поисках туристов, пропавших в Пермском крае
