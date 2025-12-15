В МЧС рассказали о поисках туристов, пропавших в Пермском крае

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сорок семь человек и 35 единиц техники привлечены к поиску 13 туристов, пропавших более суток назад возле горы Ослянка в Пермском крае, сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Денис Говоров.