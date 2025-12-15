https://ria.ru/20251215/turisty-2062068311.html
Для поиска туристов, пропавших в Пермском крае, задействуют беспилотники
Беспилотники задействуют для поисков группы из 13 туристов на снегоходах, пропавшей более суток назад у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:40:00+03:00
туризм
происшествия
пермский край
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
