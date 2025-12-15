Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
10:40 15.12.2025
Для поиска туристов, пропавших в Пермском крае, задействуют беспилотники
Для поиска туристов, пропавших в Пермском крае, задействуют беспилотники - РИА Новости, 15.12.2025
Для поиска туристов, пропавших в Пермском крае, задействуют беспилотники
Беспилотники задействуют для поисков группы из 13 туристов на снегоходах, пропавшей более суток назад у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2025
пермский край, россия, свердловская область, мчс россии
Для поиска туристов, пропавших в Пермском крае, задействуют беспилотники

РИА Новости: в Пермском крае задействуют БПЛА для поиска пропавших туристов

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Беспилотники задействуют для поисков группы из 13 туристов на снегоходах, пропавшей более суток назад у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что для поисков пропавших туристов к спасателям присоединились более 20 волонтеров на снегоходах. Поиски проходили и в ночное время.
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
10:18
10:18
"К месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура", - рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что подножие горы Ослянки разбито на круговые сектора, на которых проводятся поисково-спасательные работы. Группировка спасателей и волонтеров распределена по участкам.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.
В МЧС рассказали о туристах, пропавших в Пермском крае
10:31
10:31
 
Туризм Происшествия Пермский край Россия Свердловская область МЧС России
 
 
