В Пермском крае нашли еще шестерых туристов
В Пермском крае нашли еще шестерых туристов - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае нашли еще шестерых туристов
Спасатели обнаружили еще шесть туристов из состава второй группы в районе горы Ослянка в Пермском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:54:00+03:00
2025-12-15T15:54:00+03:00
2025-12-15T15:56:00+03:00
В Пермском крае нашли еще шестерых туристов
РИА Новости: в Пермском крае нашли 6 туристов из состава второй группы