https://ria.ru/20251215/tts-2062033671.html
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали - РИА Новости, 15.12.2025
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали
Пожар в торговом центре в Уфе, где горят складские помещения по хранению угля, локализован на площади 30 "квадратов", эвакуированы 22 человека, сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:44:00+03:00
2025-12-15T06:44:00+03:00
2025-12-15T06:44:00+03:00
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20251214/pozhar-2061957806.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали
В Уфе локализовали пожар в складском помещении в торговом центре
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Уфе, где горят складские помещения по хранению угля, локализован на площади 30 "квадратов", эвакуированы 22 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По уточненной информации, происходит возгорание складского помещения по хранению угля. Наблюдается сильное задымление. Пожар локализован, предварительно, на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания эвакуированы 22 человека. К тушению пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники.