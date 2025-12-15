Пожар в торговом центре в Уфе локализовали

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Уфе, где горят складские помещения по хранению угля, локализован на площади 30 "квадратов", эвакуированы 22 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

"По уточненной информации, происходит возгорание складского помещения по хранению угля. Наблюдается сильное задымление. Пожар локализован, предварительно, на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.