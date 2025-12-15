Рейтинг@Mail.ru
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали - РИА Новости, 15.12.2025
06:44 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/tts-2062033671.html
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали
Пожар в торговом центре в Уфе, где горят складские помещения по хранению угля, локализован на площади 30 "квадратов", эвакуированы 22 человека, сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:44:00+03:00
2025-12-15T06:44:00+03:00
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
россия
происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговом центре в Уфе локализовали

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Уфе, где горят складские помещения по хранению угля, локализован на площади 30 "квадратов", эвакуированы 22 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По уточненной информации, происходит возгорание складского помещения по хранению угля. Наблюдается сильное задымление. Пожар локализован, предварительно, на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания эвакуированы 22 человека. К тушению пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники.
