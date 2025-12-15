Рейтинг@Mail.ru
СМИ: потерянный ЦРУ ядерный аппарат угрожает жизням сотен миллионов людей - РИА Новости, 15.12.2025
01:43 15.12.2025 (обновлено: 12:01 15.12.2025)
СМИ: потерянный ЦРУ ядерный аппарат угрожает жизням сотен миллионов людей
ЦРУ в 1965 году в ходе секретной операции в Гималаях потеряло плутониевый генератор, который теперь может стать источником загрязнения вод Ганга или послужить... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, гималаи, китай, индия, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Гималаи, Китай, Индия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ: потерянный ЦРУ ядерный аппарат угрожает жизням сотен миллионов людей

NYT рассказала о потере ЦРУ в Гималаях плутониевого генератора 60 лет назад

© AP Photo / Satish SharmaГора Нанда-Деви в Индии
Гора Нанда-Деви в Индии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Satish Sharma
Гора Нанда-Деви в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦРУ в 1965 году в ходе секретной операции в Гималаях потеряло плутониевый генератор, который теперь может стать источником загрязнения вод Ганга или послужить средством создания грязной атомной бомбы, пишет газета The New York Times.
"В 1965 году США планировали шпионить за Китаем, который только что взорвал атомную бомбу. ЦРУ отправило альпинистов установить 22-килограммовое ядерное устройство, чтобы прослушивать китайский центр управления полетами.<…> После внезапного наступления непогоды американцы бросили ядерное устройство. <…> С тех пор его никто не видел", — напоминает издание.
Мальчик пересекает реку Ямуна, Индия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии
19 октября 2024, 14:24
Факт того, что Вашингтон до сих пор хранит молчание об инциденте, вызывает серьезные опасения по поводу реальной угрозы создания грязной атомной бомбы тем, кому удастся найти устройства, говорится в статье.
"После того как 60 лет назад на вершине той горы американцы потеряли его, они до сих пор отказываются признать, что что-либо вообще произошло. <…> Неясно, насколько это будет опасно. Однако ядерные элементы могут ​​быть найдены и использованы для создания "грязной бомбы", — пишет издание.

Кроме того, по словам авторов материала, пропавшее ядерное устройство сегодня представляет угрозу для многих жителей Индии, которые опасаются попадания радиоактивных материалов в священную реку Ганг.

"Жители отдаленных поселений высоко в Гималаях, защитники окружающей среды и политики опасаются, что ядерное устройство может упасть в ледяной ручей и стать источником утечки радиоактивных материалов в верховьях Ганга — самой священной реки Индии и жизненно важной артерии для сотен миллионов людей", — предупреждает издание.
Индус молится на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
В Индии из реки Ганг выловили тела 96 человек
12 мая 2021, 08:24
Плутониевая миссия Нанда-Деви представляла собой совместную операцию Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Индийского разведывательного бюро (ИБ) по слежке за ядерными разработками в провинции Синьцзян в Китае . В октябре 1965 года на одноименной вершине в Гималаях была проведена операция по установке станции ​​дистанционного зондирования с ядерным двигателем. Миссия провалилась после того, как работающий на плутонии радиоизотопный термоэлектрический генератор был потерян в горах из-за сильной снежной бури.
В 1978 году информация об операции начала просачиваться в СМИ. Менее чем через неделю индийские депутаты подняли этот вопрос в парламенте, вынудив премьер-министра дать официальный ответ. С тех пор вблизи Нанда-Деви проводится периодический мониторинг окружающей среды с целью выявления любого радиоактивного излучения.
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах
27 августа, 19:10
 
В миреГималаиКитайИндияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
