Молодежный центр "Патриот" открыли в Якутске

ЯКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Молодежный центр "Патриот" площадью более 3,2 тысячи квадратных метров, для которого по нацпроекту "Молодёжь и дети" привлекли 128 миллионов рублей из федерального бюджета, открыли в Якутске, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По словам Николаева, Центр должен поддерживать молодёжные инициативы, развивать волонтерство, помогать социальным и предпринимательским проектам, усиливать информационную работу.
"Сегодня в Якутске мы открыли многофункциональный молодежный центр "Патриот" - штаб патриотического воспитания, добровольчества и молодежной политики. Центр появился благодаря победе Якутии во Всероссийском конкурсе "Регион для молодых" Росмолодёжи. По нацпроекту "Молодёжь и дети" республика привлекла федеральную поддержку в размере 128 миллионов рублей и создала современное пространство площадью более 3200 квадратных метров", - рассказал глава Якутии.
В центре есть современные коворкинги, оснащенный компьютерный клуб, спортивные секции, тренажерный зал, ролледром, скейт-парк, большие концертные и конференц-залы, творческие студии и медиазоны.
"В декабрьские морозы особенно ясно понимаешь цену тёплых, живых мест, где может собраться молодежь, услышать друг друга и начать новое полезное дело", - отметил глава республики.
Якутия, как молодёжная республика, активно поддерживает инициативы и проекты, направленные на развитие потенциала молодых людей. В республике реализуются программы по образованию, трудоустройству, спорту, культуре и другим направлениям, которые способствуют всестороннему развитию и самореализации молодёжи. С мая 2025 года действует распоряжение главы региона "О координации патриотического воспитания в Республике Саха (Якутия)".
