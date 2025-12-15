Молодежный центр "Патриот" открыли в Якутске

ЯКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Молодежный центр "Патриот" площадью более 3,2 тысячи квадратных метров, для которого по нацпроекту "Молодёжь и дети" привлекли 128 миллионов рублей из федерального бюджета, открыли в Якутске, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По словам Николаева, Центр должен поддерживать молодёжные инициативы, развивать волонтерство, помогать социальным и предпринимательским проектам, усиливать информационную работу.

"Сегодня в Якутске мы открыли многофункциональный молодежный центр "Патриот" - штаб патриотического воспитания, добровольчества и молодежной политики. Центр появился благодаря победе Якутии во Всероссийском конкурсе "Регион для молодых" Росмолодёжи. По нацпроекту "Молодёжь и дети" республика привлекла федеральную поддержку в размере 128 миллионов рублей и создала современное пространство площадью более 3200 квадратных метров", - рассказал глава Якутии.

В центре есть современные коворкинги, оснащенный компьютерный клуб, спортивные секции, тренажерный зал, ролледром, скейт-парк, большие концертные и конференц-залы, творческие студии и медиазоны.

"В декабрьские морозы особенно ясно понимаешь цену тёплых, живых мест, где может собраться молодежь, услышать друг друга и начать новое полезное дело", - отметил глава республики.