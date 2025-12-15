В России изменили принцип определения начальной цены изъятых сельхозземель

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий подход к определению начальной цены земельных участков сельхозназначения, которые были изъяты и выставлены на публичные торги, что позволит снизить расходы на их приобретение, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на совершенствование процесса вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, повышение их рационального использования и снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты.

Согласно документу, начальная цена изъятого земельного участка сельхозназначения на публичных торгах будет устанавливаться в размере его кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению на дату публикации извещения о торгах.

Начальной ценой изъятого сельхозучастка на публичных торгах ранее признавалась его рыночная стоимость или кадастровая стоимость, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее, чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении торгов.

При этом оценка рыночной стоимости такого участка может проводиться по инициативе любого лица, в том числе того, у кого он изымается из-за неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства. Но зачастую рыночная стоимость изымаемого сельхозучастка существенно выше его кадастровой стоимости, что делает затруднительным его приобретение на публичных торгах, указывается в пояснительной записке.

Кроме того, реализация на торгах изъятого сельхозучастка может увеличивать нагрузку на региональные и местные бюджеты из-за законодательного закрепления права органов местного самоуправления и обязанности органов госвласти субъектов РФ приобрести такой участок в случае признания торгов несостоявшимися.