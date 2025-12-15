Рейтинг@Mail.ru
Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/trud-2062146083.html
Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным
Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным - РИА Новости, 15.12.2025
Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным
Большинство (72%) граждан РФ считают труд рабочего престижным, выбрать для себя рабочую профессию готовы 38% россиян, следует из результатов опроса... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:49:00+03:00
2025-12-15T14:49:00+03:00
общество
россия
вциом
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972575703_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_9a79f0e094d93b36fd9bd826de10028e.jpg
https://ria.ru/20251203/golikova-2059456376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972575703_366:155:2890:2048_1920x0_80_0_0_3586e3e7b83551649cb74145438899df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом, работа
Общество, Россия, ВЦИОМ, Работа
Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным

ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабочий на заводе
Рабочий на заводе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Рабочий на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большинство (72%) граждан РФ считают труд рабочего престижным, выбрать для себя рабочую профессию готовы 38% россиян, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По мнению опрошенных, престижная профессия должны быть высокооплачиваемой (71%), полезной для общества (53%) и уважаема в обществе (44%). Для 55% россиян важна гарантированная занятость.
«
"Усилия государства и бизнеса по модернизации, технологизации и популяризации рабочих профессий — в том числе через публичные проекты и медийное освещение — позволяют ожидать, что в ближайшей перспективе отношение будет меняться в сторону большей привлекательности и доверия к этим специальностям", - отметил директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Даниил Ермолаев.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 31 октября по 5 ноября среди 1749 россиян старше 14 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
3 декабря, 11:37
 
ОбществоРоссияВЦИОМРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала