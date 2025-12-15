Рейтинг@Mail.ru
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
16:09 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Европейская политика стала трагедией для Украины, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

IFQ: политика Евросоюза стала трагедией для Украины

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Европейская политика стала трагедией для Украины, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Удивительно, и прежде всего трагично то, что глупые европейские лидеры хотят подтолкнуть Киев к продолжению противостояния, в котором он уже терпит поражение, которое они сами уже не способны ни вести, ни финансировать и которое без американской помощи — а Трамп хочет немедленно ее прекратить — Украина уже полностью проиграла", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте
06:49
По мнению автора статьи, политика Брюсселя стала трагедией для украинцев, так как чем дольше идет конфликт, тем больше людей и территорий они теряют. При этом утверждается, что стратегия союза катастрофична и для самих европейцев.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость мирного урегулирования и восстановления отношений с Россией, в то время как Европа, которой, по словам автора, было бы в первую очередь выгодно наладить сотрудничество с Москвой, стремится к "бесконечной войне" и пытается превратить Украину в так называемого "стального дикобраза".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев
10:33
 
