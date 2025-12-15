Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/trebovanie--2062182705.html
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования - РИА Новости, 15.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X требование Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для завершения конфликта с Россией. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:58:00+03:00
2025-12-15T16:58:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_02882b06ef1dbc25add05e8c5f387684.jpg
https://ria.ru/20251215/orban-2062181998.html
https://ria.ru/20251215/trevoga-2062168812.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_06f6000df450dacdf8776fbb9f872041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз, дело миндича, марк рютте
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Дело Миндича, Марк Рютте
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования

Христофору разозлило условие Зеленского о предоставлении гарантий безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X требование Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для завершения конфликта с Россией.
"Зеленский готов отказаться от НАТО ради обязательных гарантий безопасности от США, Европы, Канады и Японии. Другими словами: "мы откажемся от НАТО, но только если вы предоставите нам поддержку НАТО + Японии", — отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине
16:55
Журналист также подчеркнул, что Зеленскому не удастся никого обмануть фальшивыми уступками.
Накануне глава киевского режима намекнул на возможность отказа от курса на вступление в Североатлантический альянс в качестве компромисса. При этом он добавил, что это может произойти, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
16:09
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзДело МиндичаМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала