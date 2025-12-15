МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X требование Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для завершения конфликта с Россией.
Журналист также подчеркнул, что Зеленскому не удастся никого обмануть фальшивыми уступками.
Накануне глава киевского режима намекнул на возможность отказа от курса на вступление в Североатлантический альянс в качестве компромисса. При этом он добавил, что это может произойти, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
