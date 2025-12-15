Трамп заявил, что умерший режиссер Райнер был им одержим

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги была вызвана "синдромом помешательства на почве Трампа", которым якобы страдал кинематографист.

"Вчера вечером в Голливуде произошло очень печальное событие. Роб Райнер, запытанный в борьбе, но когда-то очень талантливый кинорежиссер и звезда комедий, скончался вместе со своей женой Мишель. Как сообщается, (это произошло - ред.) из-за гнева, который он вызывал у других своим тяжелым, непреодолимым и неизлечимым страданием от разрушающего разум заболевания, известного как "синдром помешательства на почве Трампа ", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Райнер "сводил людей с ума своей яростной одержимостью президентом", и эта "паранойя достигла новых высот, когда администрация Трампа превзошла все цели и ожидания".

"Пусть Роб и Мишель покоятся с миром!" - заключил президент.

Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. В их убийстве подозревают сына пары Ника Райнера, он находится на допросе, сообщил журнал People.