Трамп заявил, что умерший режиссер Райнер был им одержим
Трамп заявил, что режиссер Райнер и его жена умерли из-за одержимости им
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги была вызвана "синдромом помешательства на почве Трампа", которым якобы страдал кинематографист.
"Вчера вечером в Голливуде
произошло очень печальное событие. Роб Райнер, запытанный в борьбе, но когда-то очень талантливый кинорежиссер и звезда комедий, скончался вместе со своей женой Мишель. Как сообщается, (это произошло - ред.) из-за гнева, который он вызывал у других своим тяжелым, непреодолимым и неизлечимым страданием от разрушающего разум заболевания, известного как "синдром помешательства на почве Трампа
", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что Райнер "сводил людей с ума своей яростной одержимостью президентом", и эта "паранойя достигла новых высот, когда администрация Трампа превзошла все цели и ожидания".
"Пусть Роб и Мишель покоятся с миром!" - заключил президент.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. В их убийстве подозревают сына пары Ника Райнера, он находится на допросе, сообщил журнал People.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".